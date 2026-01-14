الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف فروع «الإخوان» منظمات إرهابية يحاصر نشاط «الجماعة»

مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن
15 يناير 2026 01:27

أحمد عاطف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب الأردن

شدد خبراء ومحللون على أن إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن تصنيف فروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية، يمثل نقطة تحول لافتة في التعامل الدولي مع الجماعة، ويعكس انتقال واشنطن من سياسة الاحتواء والمراقبة إلى نهج التجفيف والمساءلة.
وأوضح الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن القرار الأميركي لا يمكن فصله عن المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وتزايد القناعة الدولية بأن الجماعة لم تعد مجرد تنظيم سياسي عابر للحدود، بل شبكة أيديولوجية تعمل على زعزعة استقرار الدول الوطنية، وتستثمر في الأزمات والصراعات، وتعيد إنتاج خطاب التطرف بأدوات جديدة.
وأشاروا إلى أن القرار الأميركي يفتح الباب أمام تحركات دولية وإقليمية مماثلة، خاصة في ظل تزايد الربط بين نشاط الإخوان وحالة عدم الاستقرار في عدد من الدول العربية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد اختباراً حقيقياً لقدرة الجماعة على التكيّف مع واقع دولي أكثر صرامة.
وقال صبرة القاسمي، منسق الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف: إن القرار الأميركي يمثل اعترافاً متأخراً بحقيقة كانت واضحة منذ سنوات، إذ تُعد جماعة الإخوان تنظيماً عابراً للحدود يقوم على بنية فكرية واحدة، يستخدم العنف في بعض الأحيان، والتغلغل المؤسسي في أحيان أخرى، وفق ما تقتضيه الظروف.
وأضاف القاسمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تصنيف فروع الجماعة منظمات إرهابية، يؤكد أن خطاب الإخوان عن العمل السلمي والديمقراطي لم يكن سوى غطاء مرحلي، مشيراً إلى أن الجماعة لعبت أدواراً مباشرة أو غير مباشرة في تغذية التطرف، وتهيئة البيئات الحاضنة له، سواء عبر التحريض الأيديولوجي أو عبر استغلال الجمعيات والكيانات الخدمية.
وأشار إلى أن الخطوة الأميركية ستجبر عدداً من الدول والمنصات الدولية على إعادة تقييم علاقتها مع كيانات محسوبة على الإخوان، ولا تقتصر المواجهة الحقيقية على العقوبات، بل تمتد إلى تفكيك الخطاب الفكري للتنظيم، وتجفيف منابعه الإعلامية والتمويلية، وملاحقة شبكاته العابرة للحدود.
بدوره، قال الباحث في الشؤون العربية، محمد حميدة: إن القرار الأميركي يعكس تغيراً في مقاربة واشنطن لجماعة الإخوان، بعد سنوات من التعامل معها باعتبارها قوة سياسية يمكن احتواؤها، حيث أثبتت التجارب الإقليمية أن الجماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية، وتتعامل مع السلطة باعتبارها غاية لا وسيلة لخدمة المجتمع.
وأضاف حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إدراج فروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن ضمن التصنيف الإرهابي يحمل رسائل سياسية متعددة، أبرزها أن الجماعة لم تعد قادرة على الاحتماء بالتباينات القانونية أو السياسية بين الدول، وأن أي نشاط مرتبط بها سيكون محل تدقيق ومساءلة.
وأوضح الباحث في الشؤون العربية، أن التأثير الأهم للقرار الأميركي يتمثل في تضييق الخناق على حركة الأموال، وإضعاف شبكات الدعم الخارجي، وإرباك البنية التنظيمية للجماعة، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس على قدرتها على الحشد والتجنيد، في ظل تصاعد الوعي المجتمعي بخطورة التنظيمات الأيديولوجية المغلقة.

الإخوان
جماعة الإخوان
الإخوان المسلمين
جماعة الإخوان الإرهابية
الإخوان الإرهابية
الإخوان المسلمون
جماعة الإخوان المسلمين
أميركا
لبنان
الأردن
مصر
الجماعات الإرهابية
التنظيمات الإرهابية
المنظمات الإرهابية
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©