الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا» تحذر من اقتراب نهاية وجودها في القدس الشرقية

مقر لـ«الأونروا» في القدس تعرض لاعتداء المستوطنين - أرشيفية
15 يناير 2026 01:27

غزة (الاتحاد)

حذّرت وكالة «الأونروا» من اقتراب نهاية وجودها الممتد لعقود في القدس الشرقية، بسبب ما قالت إنها «خطوات مشينة لإسرائيل».
وأكدت أن «ما تمارسه إسرائيل هو جزء من حملة متواصلة تشنها لمنع (الأونروا) من تنفيذ ولايتها الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، والتي لا تقع ضمن السيادة الإسرائيلية».
وقال رولاند فريدريش، مدير وكالة «الأونروا» في الضفة الغربية، في منشور على منصة «إكس»: «في خطوة مشينة، اقتحمت عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية بالقوة مركز القدس الصحي التابع لـ(الأونروا)، وطالبت بإزالة لافتات الأمم المتحدة».
وقال فريدريش: «تشكل هذه القرارات المشينة جزءاً من حملة متواصلة تشنها السلطات الإسرائيلية لمنع الأونروا من تنفيذ ولايتها في القدس الشرقية المحتلة، والتي لا تقع ضمن السيادة الإسرائيلية».

