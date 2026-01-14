الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة

مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (رويترز)
15 يناير 2026 01:27

حسن الورفلي (القاهرة، غزة)

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، إطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة.
وقال ويتكوف عبر منصة «إكس»: «المرحلة الثانية تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، وتُنشئ إدارة فلسطينية انتقاليةً من التكنوقراط هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة». وأضاف: «المرحلة الثانية تبدأ بعملية نزع السلاح وإعادة إعمار غزة لا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم بحمل السلاح، ونتوقع أن تنفذ حماس التزاماتها بشكل كامل، بما في ذلك إعادة جثمان المحتجز الأخير فوراً، وعدم فعل ذلك له عواقب وخيمة».
بدوره، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضواً في لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة بموجب خطة ترامب. وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالقاهرة: «هناك توافق تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية والتي تتكون من 15 عضواً».
وأضاف «نأمل بعد التوافق الإعلان قريباً عن هذه اللجنة، ليتبع ذلك تنفيذ بقية بنود الاتفاق والدفع بهذه اللجنة لقطاع غزة لتتولى إدارة الأمور الحياتية».
وتقضي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً، بأن تدير لجنة كفاءات مستقلة قطاع غزّة، بإشراف «مجلس السلام» الذي سيترأسه ترامب نفسه.
وبحسب مصادر متعددة، تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة، على أن يُعلن عن قيادتها في وقت لاحق. وأكدت فصائل وقوى فلسطينية، أمس، التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار في القطاع بمراحله المختلفة ودعم الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الحرب، والدفع نحو بدء استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق.
جاء ذلك في بيان صادر عن ممثلين للفصائل والقوى الفلسطينية مجتمعين في القاهرة، بدعوة من مصر وبرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعربوا فيه عن تقديرهم لجهود الوسطاء لدعم الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته في غزة.
ودعا المجتمعون مجلس السلام: «بالتنسيق مع الوسطاء إلى ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، بما يسهم في استعادة الهدوء المستدام، وتهيئة الأجواء لعودة الحياة إلى طبيعتها في غزة».

