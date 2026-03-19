«الناتو»: أعضاء الحلف يعملون على إيجاد سبل لمعاودة فتح مضيق هرمز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، أمس، أن الدول الأعضاء تجري محادثات حول «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال روته في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمناورات تابعة للحلف في شمال النرويج: «أنا على اتصال بالعديد من الحلفاء. نتفق جميعاً، بالطبع، على ضرورة إعادة فتح المضيق. وما أعرفه هو أن الحلفاء يعملون معاً، ويناقشون كيفية القيام بالأمر، وما هي أفضل طريقة».

أضاف: «هم يناقشون ذلك جماعياً، لإيجاد طريقة للمضي قدماً».

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاء بلاده على إرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوباً، وأكدت دول أساسية في الحلف أن الناتو غير معني بهذه الحرب.

في غضون ذلك، يعمل «الناتو» على تعزيز الدفاعات الجوية في تركيا رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية المستمرة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع التركية أمس، في قاعدة «إنجرليك» التابعة لحلف «الناتو»، إنه سيتم نشر نظام دفاع صاروخي إضافي من طراز «باتريوت» في مدينة أضنة بجنوب تركيا.



قدرة إضافية

ومن المقرر أن يتم نقل النظام من القاعدة الأميركية في رامشتاين بغرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم «الناتو»: إن «النظام يوفر قدرة إضافية لتعزيز الموقف الدفاعي للناتو ضد أي تهديد محتمل».

ويكمل هذا النظام نظامين آخرين في تركيا، أحدهما نظام أقامته إسبانيا في البلاد لأكثر من عقد من الزمن.