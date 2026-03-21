الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إسرائيل تطلق عملية برية في جنوب لبنان

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق النار باتجاه لبنان (رويترز)
22 مارس 2026 02:25

بيروت (الاتحاد، وكالات)

صعّدت إسرائيل هجماتها على ضاحية بيروت الجنوبية، أمس، مستأنفة الغارات بعد نحو يومين من الهدوء الحذر، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية في جنوب لبنان.
وقالت إسرائيل إن قواتها تواصل استهداف «بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية»، وشنت غارات على منطقة «الكفاءات»، وعلى منطقتي «الجبيري، وبرج البراجنة».
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس، إن «قوات من لواء جفعاتي، قتلت 4 من عناصر (حزب الله)، خلال اشتباك في جنوب لبنان».
وفي وقت سابق أمس، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط واسعة في بلدة «الخيام» الحدودية، في أقصى جنوب شرقي لبنان ضمن قضاء «مرجعيون»، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.
وأغار على عدد من المباني والمتاجر في شارع «العريض الحوش» في مدينة صور جنوبي لبنان، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارةً على منزل في بلدة «الجندوزية» في قضاء «بنت جبيل»، ما أدّى إلى مقتل شخص، وإصابة شخصين بجروح انتشلوا من تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. 
وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارةً على منزل في بلدة «كفرا» في قضاء بنت جبيل، وسط معلومات أولية عن سقوط إصابات.
وجدد الجيش الإسرائيلي قصفه بالمدفعية الثقيلة على قرى القطاع الغربي، فاستهدف بالمدفعية منطقتي «الناقورة وحامول»، وبلدتي «علما الشعب ومروحين» في قضاء صور، فيما حاولت قوة إسرائيلية التوغل في الأراضي اللبنانية، كما استهدفت غارتان المنطقة الواقعة بين بلدتي «شمع، ومجدل زون» في قضاء صور في القطاع الغربي أيضاً، بحسب الوكالة.

غارة جوية 

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على دفعتين، مستهدفاً منطقة «الجبل الأحمر» في بلدة «حاروف» التي تقع في قضاء النبطية، وتعرّضت بلدة «حومين الفوقا» في القضاء نفسه لغارة جوية، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على حي «الراس» في بلدة «دير الزهراني» جنوبي لبنان.

