الكرملين: بوتين وشي سيناقشان مشروع خط أنابيب لنقل الغاز

يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي
18 مايو 2026 19:04

قال يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين سيناقش جميع جوانب العلاقات الثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارة ⁠إلى الصين، بما في ​ذلك مشروع خط أنابيب الغاز (باور ​أوف ‌سيبيريا 2).
وأوضح أوشاكوف ⁠للصحفيين ​أن بوتين سيصل إلى الصين مساء غد الثلاثاء ويلتقي شي صباح الأربعاء. وسيضم الوفد الروسي كبار المسؤولين ‌ورؤساء الشركات الكبرى، بما في ذلك ‌شركات الطاقة روسنفت ونوفاتك وغازبروم.
ويمكن لخط أنابيب (باور أوف سيبيريا 2) المقترح، ​والذي ظل قيد المناقشة لفترة طويلة، أن يوفر يوما ما 50 مليار متر مكعب إضافي من الغاز سنويا من حقول الغاز الروسية ‌في القطب الشمالي ​عبر منغوليا إلى الصين.
وذكر أوشاكوف أن العلاقات الوثيقة بين موسكو وبكين تزداد أهمية في ظل الأزمات العالمية.
​وأضاف ‌أن ⁠روسيا زادت ‌إمدادات النفط إلى الصين ‌بأكثر من الثلث لتصل إلى 31 مليون طن ⁠متري في الربع الأول من هذا ​العام.
وتأتي زيارة رئيس روسيا إلى الصين في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع الماضي.
لكن أوشاكوف ذكر أن توقيت الزيارتين ​جاء صدفة.

المصدر: رويترز
