استمرار الغارات الإسرائيلية الجوية على لبنان

ذكرت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام أن إسرائيل نفذت ​غارات جوية على مناطق عدة من لبنان، اليوم الاثنين، وذلك رغم تمديد الهدنة المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مسؤول لبناني إن تمديد ​وقف إطلاق النار ‌45 يوما المعلن بعد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة التي استضافتها الولايات ⁠المتحدة بين لبنان ​وإسرائيل يوم الجمعة بدأ عند منتصف الليل.

وجرت جهود الوساطة، التي تقودها الولايات المتحدة، بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد القتلى في لبنان ارتفع ‌إلى 3020 منذ اندلاع الحرب في الثاني من مارس الماضي، مشيرة إلى أن بينهم 619 امرأة وطفلا وعاملا في قطاع الرعاية الصحية.