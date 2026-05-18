الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غزة.. نقص الأدوية والغذاء الصحي يهدد 225 ألف مريض بضغط الدم

فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً إلى مستشفى الأهلي المعمداني إثر غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
19 مايو 2026 01:34

غزة (الاتحاد)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من أن نقص الأدوية والغذاء الصحي يهدد حياة 225 ألف مريض «ضغط الدم»، في ظل الضغوط النفسية الحادة الناتجة عن النزوح المتكرر وتردي الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم والموافق 17 مايو من كل عام.
وقالت الوزارة: «نقص الأدوية من أبرز عوامل الخطورة التي تُهدد 225 ألف مريض ضغط دم في قطاع غزة».
وأوضحت أن «توقف الفحوص الدورية لفترات طويلة، يمنع الاكتشاف المبكر للمرض، ويحرم المرضى من السيطرة عليه قبل تفاقمه».
وذكرت أن «تدمير مراكز الرعاية الأولية بغزة خلال الحرب الإسرائيلية أدى إلى غياب الرعاية والتشخيص»، محذرة من تحول ارتفاع ضغط الدم إلى «قنبلة موقوتة تفتك بالمرضى دون إنذار مسبق».
وأكدت الوزارة أن المرضى يعانون انعدام الحد الأدنى من الغذاء الصحي المتوازن، ويعيشون في بيئة غير صحية وملوثة للغاية، ما يزيد من وطأة المرض.
وتابعت: «النزوح المتكرر والعيش تحت وطأة الخوف المستمر والفقر والبطالة يشكلان ضغطاً نفسياً حاداً، يرفع من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة وجلطات مفاجئة».
وجددت الوزارة دعوتها للمؤسسات والجهات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل، لإنقاذ حياة آلاف المرضى، وتوفير الأدوية، وتحسين الظروف المعيشية.

أخبار ذات صلة
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: السودان يواجه أزمة عميقة التأثير إنسانياً واجتماعياً
استمرار الغارات الإسرائيلية الجوية على لبنان
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
الأدوية
نقص الأدوية
الغذاء
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
19 مايو 2026
طائرة حربية أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» بينما تعبر بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحفظ أميركي على مقترح إيران وتهديد بالعودة للقتال
19 مايو 2026
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران العدائية تفاقم عزلتها الإقليمية والدولية
19 مايو 2026
فتى سوداني نازح بخيمة تابعة لـ«اليونيسف» جنوب بورتسودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: السودان يواجه أزمة عميقة التأثير إنسانياً واجتماعياً
19 مايو 2026
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف
19 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©