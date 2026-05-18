غزة.. نقص الأدوية والغذاء الصحي يهدد 225 ألف مريض بضغط الدم

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من أن نقص الأدوية والغذاء الصحي يهدد حياة 225 ألف مريض «ضغط الدم»، في ظل الضغوط النفسية الحادة الناتجة عن النزوح المتكرر وتردي الأوضاع الاقتصادية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم والموافق 17 مايو من كل عام.

وقالت الوزارة: «نقص الأدوية من أبرز عوامل الخطورة التي تُهدد 225 ألف مريض ضغط دم في قطاع غزة».

وأوضحت أن «توقف الفحوص الدورية لفترات طويلة، يمنع الاكتشاف المبكر للمرض، ويحرم المرضى من السيطرة عليه قبل تفاقمه».

وذكرت أن «تدمير مراكز الرعاية الأولية بغزة خلال الحرب الإسرائيلية أدى إلى غياب الرعاية والتشخيص»، محذرة من تحول ارتفاع ضغط الدم إلى «قنبلة موقوتة تفتك بالمرضى دون إنذار مسبق».

وأكدت الوزارة أن المرضى يعانون انعدام الحد الأدنى من الغذاء الصحي المتوازن، ويعيشون في بيئة غير صحية وملوثة للغاية، ما يزيد من وطأة المرض.

وتابعت: «النزوح المتكرر والعيش تحت وطأة الخوف المستمر والفقر والبطالة يشكلان ضغطاً نفسياً حاداً، يرفع من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة وجلطات مفاجئة».

وجددت الوزارة دعوتها للمؤسسات والجهات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل، لإنقاذ حياة آلاف المرضى، وتوفير الأدوية، وتحسين الظروف المعيشية.