الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الطاقة الدولية»: مخزونات النفط  التجارية تنفد بسرعة

فاتح بيرول خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في باريس (وكالات)
19 مايو 2026 01:34

واشنطن (وكالات)

قال فاتح ​بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعاً في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مضيفاً أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لبضعة ⁠أسابيع. وقال بيرول، المشارك في ‌اجتماع مجموعة الدول السبع في باريس، للصحافيين: إن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية أضاف 2.5 مليون برميل يومياً إلى ​السوق، لكن هذه الاحتياطيات «تظل محدودة».
وأضاف ⁠بيرول أن «انطلاق موسم الزراعة الربيعي وموسم السفر الصيفي في دول نصف الكرة الشمالي سيدفع إلى استنزاف ⁠المخزونات بوتيرة أسرع، مع ارتفاع الطلب على الديزل والأسمدة ووقود الطائرات والبنزين».
ورداً على سؤال بشأن تعليقاته خلال اجتماع مجموعة السبع، قال إنه أشار إلى «فجوة في التصورات داخل الأسواق بين الأسواق الفعلية والأسواق المالية للنفط».
وذكر أنه «قبل ‌اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، ‌كانت أسواق النفط تتمتع بفائض كبير مع مستويات مرتفعة من المخزونات التجارية، إلا أن هذا الوضع تبدل بسرعة بفعل الحرب».

الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
