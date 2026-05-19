الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

5 قتلى بإطلاق نار في مسجد مدينة سان دييغو الأميركية

5 قتلى بإطلاق نار في مسجد مدينة سان دييغو الأميركية
19 مايو 2026 08:18

قُتل 5 أشخاص بينهم المهاجمان، في إطلاق نار بمسجد مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية بعدما اقتحمه مسلّحان عُثر لاحقا على جثتّيهما على مقربة منه.

وذكرت السلطات الأميركية أن مراهقين اثنين أطلقا، النار على مركز إسلامي في مدينة سان دييغو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال قبل أن يُقدما على الانتحار. وشرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية.

أخبار ذات صلة
أميركا تمدد إعفاء النفط الروسي من العقوبات 30 يوماً
تحفظ أميركي على مقترح إيران وتهديد بالعودة للقتال

وأشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وال في مؤتمر صحافي إلى أن المشتبه بهما قضيا انتحارا في سيارة على مقربة من المكان.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أسفه للوضع المروّع بعد إطلاق النار المميت. وقال ترمب رداً على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض"إنه وضع مروّع. تبلّغت بعض المعلومات الأولية"، مشيراً إلى أنه سيطّلع عن كثب على الوضع.

المصدر: وام
إطلاق نار
الولايات المتحدة الأميركية
دونالد ترامب
آخر الأخبار
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
اليوم 12:20
«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
الرياضة
«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
اليوم 12:13
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
اليوم 12:11
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
الرياضة
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
اليوم 11:49
موانئ أبوظبي وبروج تتعاونان لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات
اقتصاد
موانئ أبوظبي وبروج تتعاونان لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©