5 قتلى بإطلاق نار في مسجد مدينة سان دييغو الأميركية

قُتل 5 أشخاص بينهم المهاجمان، في إطلاق نار بمسجد مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية بعدما اقتحمه مسلّحان عُثر لاحقا على جثتّيهما على مقربة منه.

وذكرت السلطات الأميركية أن مراهقين اثنين أطلقا، النار على مركز إسلامي في مدينة سان دييغو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال قبل أن يُقدما على الانتحار. وشرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية.





وأشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وال في مؤتمر صحافي إلى أن المشتبه بهما قضيا انتحارا في سيارة على مقربة من المكان.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أسفه للوضع المروّع بعد إطلاق النار المميت. وقال ترمب رداً على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض"إنه وضع مروّع. تبلّغت بعض المعلومات الأولية"، مشيراً إلى أنه سيطّلع عن كثب على الوضع.