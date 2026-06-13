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باكستان: اتفاق أميركا وإيران بات وشيكاً

أرشيفية
13 يونيو 2026 15:55

صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وإيران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى الاكتمال، حيث من المتوقع اختتام المفاوضات خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، على أن يتبع ذلك التوقيع الإلكتروني الفوري على الاتفاقية.

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وقال رئيس الوزراء في تصريحاته على منصة إكس "نحن أقرب إلى اتفاقية السلام من أي وقت مضى. ومع توقع الانتهاء على الأرجح خلال الـ 24 ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني على اتفاقية السلام بعد ذلك مباشرة، يليه محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل"،بحسب قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية.

 

المصدر: وكالات
إيران
محادثات
محادثات سلام
الولايات المتحدة الأميركية
باكستان
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