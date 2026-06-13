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باكستان: مقتل 21 إرهابيا في اشتباك مع الجيش

مقتل 21 إرهابيا باشتباك مع الجيش في باكستان
13 يونيو 2026 17:06

قضت قوات الأمن الباكستانية على 21 إرهابيا خلال سلسلة من العمليات الاستخباراتية التي نُفذت في المناطق المحيطة بوزيرستان الشمالية في إقليم خيبر باختونخوا.
وطبقا لإدارة الإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، فقد قتل المسلحون خلال الـ72 ساعة الماضية، في أعقاب تبادل كثيف لإطلاق النار مع الجيش.
وكان من بين هؤلاء القتلى، أربعة من زعماء جماعة رئيسية، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

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وأضافت إدارة الإعلام أن العملية وجهت ضربة قوية للشبكة في المنطقة. وتردد أن زعماء الشبكة القتلى، كانوا مطلوبين بشكل كبير بسبب تورطهم في العديد من الحوادث الإرهابية، بما في ذلك هجمات أسفرت عن مقتل أفراد أمن ومدنيين أبرياء.

المصدر: د ب أ
باكستان
إرهابيون
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