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بوتين يكشف عن عدد الجنود الروس في أوكرانيا

بوتين يكشف عن عدد الجنود الروس في أوكرانيا
13 يونيو 2026 17:20

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن أكثر من 700 ألف جندي روسي يوجدون في أوكرانيا. جاء ذلك خلال حديثه مع جنود في الكرملين بمناسبة يوم روسيا الذي يوافق 12 يونيو من كل عام.

وبحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إلى جانبه، تحدث بوتين بثقة عن تحقيق النصر في "العملية العسكرية الخاصة" التي أمر بها في أوكرانيا في فبراير 2022.

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وأضاف بوتين "خطوة بخطوة، ليس بالسرعة التي نتمناها، لكننا نتقدم رغم ذلك؛ نحن نتقدم كل يوم".

وكان بوتين قد أشار في ديسمبر الماضي، خلال مؤتمره الصحفي السنوي وجلسة الأسئلة والأجوبة المفتوحة للجمهور، إلى وجود نحو 700 ألف جندي في أوكرانيا. وذكر حينها أنهم في الغالب من الشباب، بمن فيهم مواليد حقبة التسعينيات.

المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
الجيش الروسي
أوكرانيا
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