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روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت الطاقة

رجل إنقاذ أوكراني عند مبنى متضرر عقب غارة جوية روسية على خاركيف (أ ف ب)
14 يونيو 2026 01:20

عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها نفذت ضربات استهدفت مرافق للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، شملت منشآت للطاقة والنقل، قالت إنها تستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، فيما أعلنت أوكرانيا استهداف العديد من المواقع في روسيا خلال الليل، من ​بينها محطة نفط وغاز  ​لمعالجة ‌النفط. 
وقالت الوزارة في بيان، إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيَّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت مواقع لتخزين الطائرات المسيَّرة بعيدة المدى ومنشآت للطاقة والنقل، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 142 منطقة.

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وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 15 قنبلة جوية موجهة، وأسقطت 540 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الفترة نفسها في واحدة من أكبر عمليات التصدي للهجمات الجوية التي أعلنتها موسكو في الآونة الأخيرة.
وذكرت الوزارة أن القوات الروسية واصلت عملياتها على مختلف محاور القتال، مشيرة إلى وجود خسائر بشرية في صفوف القوات الأوكرانية، إلى جانب تدمير دبابات ومدرعات وقطع مدفعية ومعدات عسكرية أخرى.
 كما أعلنت استمرار تقدم قواتها في منطقة دونيتسك، مؤكدة استكمال عمليات تمشيط منطقة بيرفومايسكي، والسيطرة على 172 مبنى والقضاء على نحو 40 جندياً أوكرانياً خلال العمليات الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري على جبهات القتال شرقي أوكرانيا، حيث تعلن موسكو إحراز تقدم ميداني، فيما تؤكد كييف مواصلة التصدي للهجمات الروسية، وتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية ولوجستية داخل الأراضي الروسية.
من جانبه، قال فنيامين كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار في جنوب روسيا على «تيليجرام»، إن شخصاً ​قتل، واندلع حريق في محطة بحرية بميناء تمريوك جراء هجوم بطائرات مسيَّرة أوكرانية. 
وذكر الجيش وجهاز الأمن الأوكرانيان أن كييف استهدفت ⁠بطائرات مسيَّرة العديد من المواقع في روسيا خلال الليل، من ​بينها محطة نفط وغاز في منطقة كراسنودار ومنشأة ​لمعالجة ‌النفط وضخه في منطقة فولجوجراد. 
 وتواصل ⁠أوكرانيا ​قصف البنية التحتية للطاقة في روسيا في ظل توقف محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يربو على أربعة أعوام. 
 وقال جهاز الأمن الأوكراني، إن ‌طائرات مسيَّرة أوكرانية استهدفت محطة «تامان نفتي غاز» ‌للنفط والغاز في منطقة كراسنودار، وأصابت خمسة خزانات وقود ومنصتي تحميل نفط. وأضاف أن حرائق اندلعت في المنطقة ​المحيطة بمستودع نقل بضائع ومرافق تخزين بالمحطة. وتعرض ميناء تمريوك سابقاً لهجوم بطائرات مسيَّرة أوكرانية في أواخر مايو، وقال جهاز الأمن الأوكراني حينها إنها استهدفت محطة للغاز هناك.
وقالت السلطات في منطقة ‌فولجوجراد بجنوب روسيا، أمس، نقلاً عن الحاكم أندريه بوتشاروف، إن هجوماً منفصلاً أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية في بلدة كوتوفو.
في الأثناء، يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا غداً، بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها.

منشآت الطاقة
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