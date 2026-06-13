ستارمر وترامب يناقشان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

قال مقر ​رئاسة الوزراء في بريطانيا إن رئيس ​الحكومة ​كير ‌ستارمر ناقش مع الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب الجهود ⁠الرامية ​إلى إنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ، اليوم السبت.

ورحب ​ستارمر، خلال مكالمة هاتفية مع ترامب، بالتقدم المحرز حتى الآن، وأكد مجددا أن ‌بريطانيا على استعداد ​لدعم تنفيذ أي اتفاق ​والعمل ‌مع ⁠الشركاء ‌الدوليين لضمان ‌نجاحه.

واتفق سترامر وترامب ⁠على ضرورة ​استعادة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز نظرا لأهمية ذلك على الاقتصاد العالمي.

وأعلن ترامب، اليوم السبت، أن من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.