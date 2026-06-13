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رئيس البرلمان العربي يستنكر مزاعم إعلامية مضللة تستهدف الإمارات وقطر

محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
14 يونيو 2026 00:24

استنكر معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ما يتم تداوله من تقارير ومزاعم إعلامية مضللة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، في محاولة بائسة للنيل من جهودهما ومكانتهما ودورهما الفاعل في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد معاليه، في بيان، أن مثل هذه الطروحات لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، وتسهم في إثارة البلبلة وتشويه الحقائق، في وقت تتطلب فيه التحديات الراهنة تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية لمواجهة الأزمات وترسيخ مقومات التنمية والسلام.

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وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر اضطلعتا بأدوار مهمة في دعم المبادرات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات ومعالجة الأزمات، بما يعكس التزامًا واضحًا بمبادئ التعاون والشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يرفض بشدة حملات التضليل الإعلامي ومحاولات بث الفرقة، مؤكدًا أن التضامن العربي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تمثل ركائز أساسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وام
محمد أحمد اليماحي
البرلمان العربي
الحملات الإعلامية
الإمارات
قطر
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