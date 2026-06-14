اليابان تخطط لإرسال وفد إلى جرينلاند لدراسة استخراج معادن نادرة

ذكرت صحيفة نيكي، اليوم، أن اليابان تستعد لإرسال وفد إلى جرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية استخراج المعادن الأرضية النادرة.

وقالت الصحيفة إن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن، وسيجري محادثات مع مسؤولي الحكومة هناك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منذ بداية العام الجاري أنه يدرس سبل الاستحواذ على الجزيرة، ما أثار قلق دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا، ومنذ ذلك الحين، انتقلت المحادثات إلى المسار الدبلوماسي.

وتحظى جرينلاند باهتمام كبير بسبب موقعها الإستراتيجي واحتياطياتها الغنية من المعادن الأرضية النادرة.





