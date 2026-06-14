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بريطانيا تعتزم تطبيق حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عاماً

أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي على شاشة هاتف ذكي
14 يونيو 2026 15:07

قالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد إن تطبيق حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 عاما المقرر فرضه هذا الأسبوع ليس " حلا سحريا" ولكن سيكون له " دور كبير" في حماية الأطفال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيفرض القيود بعد مشاورات حكومية، قالت ناندي إنها أظهرت أن " أغلبية عظمى " تريد تطبيق الحظر، من بينهم "الكثيرون من صغار السن أنفسهم".

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وذكرت صحيفة صنداي تايمز أنه سيتم حظر المراهقين من منصات مواقع تواصل اجتماعي معينة، وسيتم تقليص  استخدامهم اليومي وفقا للإصلاحات.

المصدر: وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
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