الأربعاء 17 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

21 مليون سوداني يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي

نازحون سودانيون أقاموا مخيماً في بلدة طويلة غرب دارفور (أرشيفية)
17 يونيو 2026 02:04

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

أكدت المسؤولة في المجلس النرويجي للاجئين، ماتيلد فو، أن حجم الأزمة الإنسانية في السودان بات أكثر عمقاً وقسوة مقارنة ببدايات الحرب، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أزمة نزوح متسارعة في سبل البقاء.
وذكرت ماتيلد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نحو 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، وهو أعلى رقم على مستوى العالم، بينما نزح نحو 14 مليون شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.
وأوضحت أن مناطق دارفور وكردفان تمثل بؤر الاحتياج الأشد، إلى جانب أجزاء من النيل الأزرق، بسبب تداخل النزاع والنزوح والجوع وقيود الوصول الإنساني، مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، مع تأكيد ظروف المجاعة في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بأزمة التمويل، ذكرت المسؤولة الدولية أن تراجع الدعم الإنساني يفرض خيارات شبه مستحيلة على المنظمات العاملة في السودان، حيث تتعرض برامج الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والتعليم لضغوط كبيرة في وقت تتزايد فيه الاحتياجات. 
وأفادت بأن الاستجابة الإنسانية لم تتلق سوى 17% من التمويل المطلوب حتى منتصف أبريل الماضي، رغم استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أعداد المحتاجين، مشيرة إلى أن تعليق بعض البرامج، بما في ذلك دعم المزارعين وإغلاق مراكز المساعدة، ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي والدخل والتعليم وخدمات الحماية، معتبرة أن الفجوة التمويلية يتحمل عبئها بشكل أساسي المتضررون والمجتمعات المضيفة والمستجيبون المحليون. 
وشددت ماتيلد على أن السودان لا يحتاج فقط إلى مزيد من التمويل، بل إلى تمويل أسرع وأكثر مرونة يتيح الاستجابة قبل مواسم الخطر مثل موسم الأمطار، موضحة أن القتال المستمر وتغير خطوط المواجهة والهجمات بالطائرات المسيّرة وانعدام الأمن على الطرق، إضافة إلى القيود الإدارية، تجعل الوصول إلى المحتاجين أكثر صعوبة.

وفيما يخص أزمة الأمن الغذائي، شددت على أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تدفق الغذاء والمساعدات النقدية وفتح الوصول إلى مناطق الخطر، إلى جانب حماية المدنيين والمزارعين وسلاسل الإمداد، ورفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات. 

تمويل

أخبار ذات صلة
2.4 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين في 2027
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

وأشارت ماتيلد إلى أن أزمة الجوع في السودان لا ترتبط فقط بندرة الغذاء، بل أيضاً بالحصار والهجمات على الأسواق وانهيار الأنظمة الاقتصادية المحلية، مشددة على ضرورة تسريع التمويل وتوجيهه إلى الجهات القادرة على الوصول الميداني، مع دعم المستجيبين المحليين والدبلوماسية الإنسانية.
وحذرت من الحملات التي تستهدف المنظمات الإنسانية عبر اتهامات كاذبة تؤثر على العمل الإغاثي وتعرض العاملين للخطر، موضحة أن المجلس النرويجي للاجئين يكيّف عملياته وفقاً للمخاطر، مع التزامه بالمبادئ الإنسانية لضمان استمرار تقديم المساعدات بأكبر قدر ممكن من الأمان.

المجلس النرويجي للاجئين
الأمن الغذائي
دارفور
المساعدات الإنسانية
اللاجئين
كردفان
الحرب في السودان
السودان
آخر الأخبار
جمال المشرخ لدى إلقائه بيان الإمارات في جنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات
17 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ «الاتحاد»: اتفاق واشنطن وطهران يجب أن يكرس سيادة الدول
17 يونيو 2026
سكان يمرون بسياراتهم أمام مبان مدمرة خلال عودتهم إلى القرى الجنوبية في لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون وسلام يؤكّدان ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن
17 يونيو 2026
نازحون سودانيون أقاموا مخيماً في بلدة طويلة غرب دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
21 مليون سوداني يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي
17 يونيو 2026
لقطة جوية للمسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تجرّد الفلسطينيين من صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي
17 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©