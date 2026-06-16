عون وسلام يؤكّدان ثبات الموقف اللبناني بمفاوضات واشنطن

بيروت (وكالات)



بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس، التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، مقرّر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن.

ومنذ أبريل، انخرط لبنان برعاية أميركية في محادثات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون وسلام بحثا، أمس، «التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل، التي تنطلق في 22 يونيو، في خامس جولة منذ بدء المحادثات».

واعتبر عون وسلام أن «التفاهم الأميركي - الإيراني يشكل عاملاً إيجابياً على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب».

وأكدا في الوقت ذاته «ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار».

ويتمسك لبنان منذ البدء بالمحادثات المباشرة مع إسرائيل، بجملة مطالب أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغّلت إليها خلال الحرب.

في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، «إن إنهاء الحرب لن يكتمل «من دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب».

وأضاف «أي هجوم إسرائيلي على لبنان يُعتبر انتهاكاً لمذكرة التفاهم من وجهة نظرنا».

ورغم إعلان واشنطن التوصل لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 17 أبريل، تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه، وواصلت إسرائيل شنّ غارات واسعة النطاق طالت أيضا ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن على إسرائيل أن تتصرف بمسؤولية أكبر في حربها ضد حزب الله في لبنان.

وأضاف ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، أمس، «لست راضياً عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان»، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ«أن يتحلى بمسؤولية أكبر تجاه لبنان».

إلى ذلك، قال ترامب: «إن إسرائيل تخوض قتالاً ضد «حزب الله» منذ فترة طويلة جداً ويُقتل الكثير من الأشخاص»، مضيفاً في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية: «لستم بحاجة إلى هدم مبنى سكني في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الأشخاص داخل تلك المباني، وليسوا جميعاً من حزب الله، هذا ما أؤكده لكم».

وأعربت الصين، أمس، عن قلقها البالغ إزاء استمرار العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في لبنان، مؤكدة أهمية احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والالتزام بخيار السلام لاحتواء التوترات في المنطقة.



ضبط النفس

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله خلال مؤتمر صحفي، إنه لا ينبغي المساس بسيادة لبنان وأمنه، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد الأوضاع.

وأكد لين ضرورة التنفيذ الجاد لترتيبات وقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الصراع بصورة شاملة بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ولا سيما على مناطق في الجنوب اللبناني عبر تنفيذ غارات وعمليات عسكرية متواصلة أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والممتلكات وسط تحذيرات من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة.