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بريطانيا تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق «هرمز»

رئيس الوزراء البريطاني خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع (وكالات)
17 يونيو 2026 02:03

لندن (الاتحاد)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، إن بلاده ستشارك في عملية إعادة فتح مضيق هرمز التي تعد أحد أهم محاور اتفاق السلام الأميركي الإيراني.
وأضاف ستارمر في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في باريس، أنه «وضع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائمة بعدد من الدول المستعدة للعب دور في إعادة الطمأنينة بضمان مرور السفن في مضيق هرمز، والذي يمثل عنصراً بالغ الأهمية في إعادة فتحه».
وجدد التأكيد على أهمية إعادة فتح المضيق بالنسبة للمملكة المتحدة، نظراً لما خلفه إغلاقه من تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني، مشدداً على التزام بلاده ببذل قصارى جهدها في هذا الشأن. 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأول التوصل رسمياً إلى اتفاق مع إيران يرفع بموجبه الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية من دون رسوم، على أن يُوقَّع الاتفاق في جنيف يوم الجمعة المقبل.

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