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«لجنة إدارة غزة» تعلن جاهزيتها لبدء العمل الميداني

جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة - أرشيفية
19 يونيو 2026 02:21

القاهرة (الاتحاد)

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أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، أمس، استكمال تحديد أولويات التعافي وإعادة الإعمار واعتماد نتائج تقييم الأضرار، مؤكداً جاهزيتها لبدء العمل الميداني فور تهيئة الظروف المناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته اللجنة برئاسة شعث مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، لبحث نتائج التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، ومناقشة أولويات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وآليات التنسيق والدعم الدولي للمرحلة المقبلة.
وقال شعث، عبر «إكس»: إن اللجنة اعتمدت نتائج التقييم السريع للأضرار والاحتياجات كمرجعية أساسية لإعداد خطط وبرامج التعافي وإعادة الإعمار.
وأضاف أنها استكملت إعداد أولويات التدخل والخطط التنفيذية القطاعية بما يمكّنها من مباشرة العمل فور تهيئة الظروف اللازمة.
وأوضح أن اللجنة حددت أولوياتها في قطاعات الصحة والإسكان والبنية التحتية والاقتصاد والزراعة والاتصالات والحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد والجهود نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً وتحقيق أكبر أثر ممكن على حياة المواطنين الفلسطينيين.

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