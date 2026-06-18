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سوريا.. إصابات في هجوم مسلّح بريف الحسكة

جندي من الجيش السوري - أرشيفية
19 يونيو 2026 02:21

دمشق (وكالات)

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة عدد من عناصر وزارة الدفاع السورية، فجر أمس، جراء هجوم مسلّح استهدف حافلة مبيت كانت تُقلهم على طريق تل تمر - رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.
وذكر المرصد، في بيان صحفي أمس، أن مسلّحين مجهولين استهدفوا الحافلة أثناء مرورها على الطريق المذكور، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة الخطورة بين صفوف العناصر الذين كانوا على متنها، وسط تضارب في المعلومات الأولية حول الحصيلة النهائية للخسائر البشرية.
وأشار إلى أن محيط الموقع المستهدف شهد عقب الهجوم استنفاراً أمنياً وتحركات عسكرية، في حين لم ترد أي معلومات حتى لحظة إعداد الخبر حول ملابسات الحادث أو العدد الدقيق للمصابين، أو هوية الجهة المنفّذة التي تقف خلف الاستهداف ودوافعه.

سوريا
الحسكة
مدينة الحسكة
وزارة الدفاع السورية
المرصد السوري لحقوق الإنسان
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