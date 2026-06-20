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مباحثات تحضيرية بشأن الاتفاق بين أميركا وإيران

جانب من مدينة جنيف في سويسرا
20 يونيو 2026 18:29

أعلنت سويسرا أن دبلوماسيين بدأوا مباحثات "تحضيرية"، اليوم السبت، في منتجع سياحي سويسري بهدف مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والهادفة إلى إنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن هذه المباحثات تتم في منتجع "بورغنشتوك قرب لوسيرن في وسط البلاد، من دون تفاصيل إضافية.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن هذه المباحثات ذات طابع تحضيري.
وكان مقررا أن تعقد، أمس الجمعة، مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى في المنتجع المذكور، لكنها أرجئت.
وذكرت قناة "آر تي اس" السويسرية أن وفودا من الولايات المتحدة وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان تشارك في المباحثات.
وأوردت الخارجية السويسرية، في بيان، أن "سويسرا تواصل تأمين إطار عمل موثوق به، يتيح إجراء محادثات في بورغنشتوك غايتها تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".
وأضافت أن "دبلوماسييين من دول مختلفة موجودين في المكان يواصلون راهنا جهودهم للحفاظ على الحوار. ولا يمكن الإدلاء بأي معلومة إضافية في ما يتصل بهوية الأشخاص الموجودين ومضمون المباحثات".
ونقلت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، وتوقعت أيضا وصول جاريد كوشنر.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء التصعيد العسكري الذي بدأ في 28 فبراير الماضي. 

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المصدر: آ ف ب
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