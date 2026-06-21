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العاصفة «فرانسيسكو» مرشحة للتحول إلى إعصار فوق بحر الفلبين

العاصفة «فرانسيسكو» مرشحة للتحول إلى إعصار فوق بحر الفلبين
21 يونيو 2026 10:33

قالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية، الأحد، إن العاصفة الاستوائية القوية «فرانسيسكو» مرشحة للاشتداد إلى إعصار خلال اليوم، مع استبعاد تأثير مباشر على أراضي البلاد.

وأوضح روبرت بادرينا، اختصاصي الأرصاد في إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية، أن العاصفة تتمركز على بُعد نحو 1315 كيلومتراً شرق جزيرة لوزون، وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة، مصحوبة برياح قصوى تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، وهبات تصل إلى 125 كيلومتراً في الساعة، وفق ما نقلته صحيفة «مانيلا تايمز».

وأضاف بادرينا، خلال إحاطة إعلامية صباح الأحد، أن من المتوقع أن تظل «فرانسيسكو» فوق بحر الفلبين طوال فترة التوقعات، مع احتمال اقترابها من أقصى شمال لوزون في حال واصلت مسارها نحو الغرب.

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وأكد أن العاصفة غير مرجح أن تؤثر بشكل مباشر على الأحوال الجوية في البلاد، مجدداً توقعاته بتحولها إلى إعصار خلال اليوم.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة قد تبدأ بالتساقط اعتباراً من يوم الاثنين، نتيجة تأثير الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بالتزامن مع العاصفة.

المصدر: وكالات
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