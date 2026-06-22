«الوطني» يشارك باجتماع أمناء اتحاد البرلمانات الإسلامية بباكو

باكو (وام)



شارك المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السابع لجمعية الأمناء العامين، الذي عُقد أمس، ضمن أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو.

ومثلت المجلس في الاجتماع عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها انتخاب أعضاء هيئة المكتب، والاطلاع على تقرير الاجتماع السادس للجمعية، واستعراض تجربة مجلس النواب في مملكة البحرين في تطبيق معايير الإدارة البيئية والاستدامة المؤسسية.

وأكدت البسطي أهمية الدور المتنامي للبرلمانات في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تطوير منظومات العمل في الأمانات العامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشددة على أهمية ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، وتعزيز الممارسات المسؤولة داخل المؤسسات البرلمانية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز فاعلية العمل البرلماني في مختلف مجالاته.