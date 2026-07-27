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التزام أميركي بدعم جهود توحيد ليبيا

جانب من العاصمة الليبية طرابلس - أرشيفية
28 يوليو 2026 01:13

تونس (الاتحاد)

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، أمس، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول خلاله الجانبان الخطوات اللازمة للمضي قدماً في جهود توحيد ليبيا، بما في ذلك تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرقها وغربها.
وأضافت أن الجانبين استعرضا فرص تعزيز التنسيق وقابلية التشغيل البيني بين القوات الليبية والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».
من جانبه، جدد المسؤول الأميركي تأكيد التزام بلاده بدعم توحيد ليبيا، بما يسهم في تحقيق سلام دائم واستقرار وازدهار لها.
ويأتي هذا الاتصال في وقت تحدثت فيه الولايات المتحدة منذ أشهر عن مبادرة لحل الأزمة الليبية يقودها المستشار بولس تهدف الى توحيد السلطة التنفيذية بين شرق وغرب البلاد دون الكشف عن تفاصيلها.

ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الأزمة الليبية
مستشار الرئيس الأميركي
مسعد بولس
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عبد الحميد الدبيبة
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