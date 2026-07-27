الثلاثاء 28 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تقوض «صيغة الإطار»

جوزيف عون - أرشيفية
28 يوليو 2026 01:12

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأردن يحذّر من انفجار الأوضاع في الضفة بسبب "استفزازات إسرائيل"
الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش ويؤكد عمق العلاقات الأخوية مع الإمارات

حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، من أن الممارسات الإسرائيلية تهدد «صيغة الإطار»، مؤكداً أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها.
وقال عون، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن «لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الإطار لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها».
وتابع عون: «مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لها».
وأضاف الرئيس اللبناني أن «الاستهداف الإسرائيلي شمل أيضاً الأماكن الدينية والتراثية»، مشيراً إلى أن ذلك «يكشف عن نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، لا سيما وأن مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجوداً مسلحاً».
من جانبه، أكد المفوض السامي فولكر تورك أن المفوضية تتابع عن كثب التطورات في لبنان، وخصوصاً الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ الثاني من مارس الماضي، تمهيداً لإعداد تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان.
ودخلت الأزمة اللبنانية مرحلة جديدة تتقاطع فيها المسارات الأمنية والسياسية مع بدء تنفيذ أولى خطوات الاتفاق الإطاري الخاص بجنوب لبنان بالتزامن مع زيارة قام بها عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة ينظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في الجنوب.
وأعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره في ما يعرف بـ«المناطق التجريبية»، فيما أكد الرئيس عون أن بسط سيادة الدولة ونزع سلاح «حزب الله» هدف يمكن تحقيقه، لكنه يرتبط أولاً باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرات الجيش، وإطلاق عملية إعادة إعمار تقودها الدولة.
ويواجه هذا المسار تحديات كبيرة في ظل تمسك «حزب الله» برفض التخلي عن سلاحه ورفضه نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما يجعل نجاح الاتفاق مرتبطاً بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الأمنية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتجنب انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة.
وفي السياق، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.
وقال رجي في تصريح صحفي، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لـ«الحزب» قبل نزع سلاحه.
وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.
وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في «قيام لبنان محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، مؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك.

لبنان
إسرائيل
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
أزمة لبنان
جنوب لبنان
الرئيس اللبناني
الاعتداءات الإسرائيلية
حزب الله
فولكر تورك
آخر الأخبار
ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام على متن الطائرة الرئاسية
الأخبار العالمية
ترامب: مستعد لعمل عسكري قوي ضد إيران إذا فشلت المحادثات
28 يوليو 2026
سفن تجارية عالقة في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
مسؤول سابق بـ«البنتاجون» لـ«الاتحاد»: الهجمات الإيرانية تقوض فرص بناء الثقة الإقليمية
28 يوليو 2026
جانب من العاصمة الليبية طرابلس - أرشيفية
الأخبار العالمية
التزام أميركي بدعم جهود توحيد ليبيا
28 يوليو 2026
جوزيف عون - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تقوض «صيغة الإطار»
28 يوليو 2026
مبنى مدمر جراء المعارك في شمال كردفان - أ ف ب
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون: تفكيك شبكات تمويل «الإخوان» يعزز استقرار السودان
28 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©