الثلاثاء 28 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار "جينيفيف" يجتاح المحيط الهادئ

أرشيفية
28 يوليو 2026 15:15

يجتاح إعصار جينيفيف القوي المحيط الهادئ بعيدا عن اليابسة منذ مساء أمس، وذلك بينما تتسبب العاصفة الاستوائية فاوستو، التي بدأت قوتها تضعف، في جلب أمواج عالية إلى هاواي.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن جينيفيف كان قد تحول لفترة قصيرة، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، إلى إعصار من الفئة الخامسة، وهو الأول الذي تشهده منطقة شرق المحيط الهادئ منذ عامين. ومن المتوقع أن يظل بعيدا في عرض البحر في مسار موازي تقريبا لساحل المكسيك.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة لإعصار جينيفيف 230 كيلومترا في الساعة (145 ميلا في الساعة)، بحسب مركز الأعاصير في ميامي. ويقع مركز جينيفيف على بعد نحو 810 كيلومترات جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا، ويتجه ناحية الشمال الغربي بسرعة 19 كيلومترا في الساعة.

ولم تصدر أي تنبيهات ساحلية أو تحذيرات، إلا أن مركز الأعاصير أفاد بأن الأمواج الناتجة عن العاصفة - والتي يرجح أنها تتسبب في "أمواج عالية وتيارات سحب مهددة للحياة" - تؤثر على أجزاء من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك وشبه جزيرة باخا كاليفورنيا.

أخبار ذات صلة
إعصار يضرب ويسكونسن الأميركية ويخلف أضراراً جسيمة
الإعصار "نول" يضرب اليابسة في جنوب الصين

ومن المتوقع أن تتذبذب قوة إعصار جينيفيف قبل أن يضعف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقد ضعف إعصار فاوستو وتحول مساء أمس الاثنين، إلى عاصفة استوائية في أقصى شمال غرب المحيط الهادئ، بينما واصل مساره باتجاه جزر هاواي. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يمر فاوستو شمال هاواي، ولكن يجب على السكان متابعة مسار العاصفة لتجنب أي تأثيرات قد تطرأ.

وذكر مركز الأعاصير أن الأمواج العالية والتيارات القوية تتزايد على السواحل الشرقية لجزر هاواي. وبلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة لفاوستو 110 كيلومترات في الساعة. ويقع مركزه على بعد نحو 670 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من هيلو في هاواي، ويتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 26 كيلومترا في الساعة.

 

المصدر: وكالات
هاواي
المحيط الهادئ
إعصار
آخر الأخبار
بوجاتشار يغازل المزيد من المجد في إسبانيا ولومبارديا
الرياضة
بوجاتشار يغازل المزيد من المجد في إسبانيا ولومبارديا
اليوم 17:15
«عامل ميت» .. جديد هشام ماجد
الترفيه
هشام ماجد.. «عامل ميت»
اليوم 16:31
6 حقائق عن «النهر الملوَّن».. الأكثر إبهاراً
الترفيه
6 حقائق عن «النهر الملوَّن».. الأكثر إبهاراً
اليوم 16:16
"شرطة دبي" تحجب 297 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات في الربع الثاني
علوم الدار
"شرطة دبي" تحجب 297 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات في الربع الثاني
اليوم 16:09
«بديل صلاح» يرفع راية التمرد في وجه سان جيرمان
الرياضة
«بديل صلاح» يرفع راية التمرد في وجه سان جيرمان
اليوم 16:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©