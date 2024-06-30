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عاصمة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

عاصمة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
1 يوليو 2024 00:15

نحن في الإمارات لا ننتظر المستقبل، بل نذهب إليه، ونستشرفه من خلال تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، ولبلوغ هذا الهدف نعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة ترسخ مكانة الدولة سوقاً جديدة وواعدة ذات قيمة اقتصادية عالية في منطقة الشرق الأوسط.
وبذلك تدرك أبوظبي جيداً أهمية اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره «ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ» لتحقيق أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ سواء في اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الخدمية المهمة ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أو اﻟﻔﺮص اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ في اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واقتصاد المعرفة، والدليل على ذلك نمو عدد شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة في الإمارة سنوياً بنسبة 67% بين عامي 2021 و2023، وفق دراسة أصدرها قطاع ذكاء الأعمال والاقتصاد في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما يعزز مكانة العاصمة لاعباً عالمياً بارزاً في صناعة الذكاء الاصطناعي.
اهتمام المؤسسات والشركات والمشاريع كافة في أبوظبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، يؤكد الإدراك الكامل لأهميته كأداة وشريك في دفع الابتكار والكفاءة وزيادة الإنتاجية، والرغبة في استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

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