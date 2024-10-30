الفنان مصطفى فهمي.. أبرز الأعمال في المسيرة اللامعة

أبوظبي (وكالات) رحل الفنان مصطفى فهمي، عن عالمنا فجر اليوم، بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ. وترك فنان مرحلة "الزمن الجميل" بصمة واضحة في السينما ووجدان المصريين والعرب. وحرص عدد من نجوم الفن المصري، على نعى الفنان الراحل.

قدم الفنان المصري مصطفى فهمي، أكثر من 100 عمل، في السينما والدراما منها: حياة الجوهري ومعالي الوزيرة وبابلو وأهل الكهف والسرب والوديعة والذئاب وقصة الأمس وغيرها.

وشارك الفنان مصطفى فهمي في بطولة العديد من الأعمال السينمائية منها (أين عقلي) و(وجها لوجه) و(لمن تشرق الشمس) و(الحب في غرفة الإنعاش) و(موعد مع القدر).





وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، شارك في أعمال مهمة منها (القضبان) و(إني خائفة) و(الرجل الذي أحبه) و(دموع في عيون وقحة) و(حياة الجوهري) و(القلب يخطئ أحيانا).

ملامح من المسيرة

الراحل مصطفى فهمي هو شقيق الممثل حسين فهمي، وقد ولد في 13 سبتمبر عام 1942، من أسرة أرستقراطية، درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير.

دخل مصطفي فهمي مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا في أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفي عام 1976.. قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدي منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.



اقرأ أيضاً ..مصطفى فهمي.. إقطاعي «الحرير المخملي»

كان الفنان مصطفى فهمي عاشقاً لممارسة الرياضة، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش. وقف مصطفي فهمي أمام أشهر نجمات السينما المصرية حيث شارك البطولة مع يسرا ونادية الجندي والهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهن.

تعرض مصطفى فهمي لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة.

ومن أبرز أعمال مصطفي فهمي، الحديثة في السينما، فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، وشارك في بطولته: خالد النبوي، غادة عادل.

وكانت مشاركته في بطولة فيلم "السرب" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، قد حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات الذي ضم كوكبة من ألمع النجوم.