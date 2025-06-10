«Open AI» تعلق على المشاكل التي واجهت بعض مستخدمي «ChatGPT»



أصدرت شركة «أوبن إيه آي» للذكاء الاصطناعي، تعليقا بشأن العطل الذي تعرض له تطبيق «تشات جي بي تي»، اليوم الثلاثاء، إذ تفاجأ المستخدمون بتوقف التطبيق عن العمل، مما أثر على أداء العديد من الأشخاص حول العالم.

وعلقت الشركة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «نلاحظ ارتفاعاً في معدلات الأخطاء وتأخر الردود عبر ChatGPT وAPI. حدد مهندسونا السبب الجذري ويعملون بأسرع ما يمكن لإصلاح المشكلة».

واجه «شات جي بي تي» مشكلة تقنية أدت إلى توقف إمكانية الوصول إلى قسم الدردشة. وأفاد المستخدمون بأن الروبوت لم يكن قادراً على الاستجابة للأسئلة المطروحة، كما تعطل تدفق الدردشة بالكامل.

ويعتبر «شات جي بي تي» من أشهر التطبيقات التي يعتمد عليها عدد لا نهائي من المستخدمين، فهو أداة فعالة لتعزيز الوصول إلى المعلومات والبيانات المختلفة في جميع المجالات.