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نمو مستدام

نمو مستدام
29 يوليو 2026 00:01

تظهر مواصلة القطاع المصرفي في الدولة تحقيق مستويات قياسية في حجم أصوله، متجاوزاً 5.633 تريليون درهم، أن متانة الاقتصاد الوطني تستند إلى منظومة مالية راسخة، قادرة على دعم النمو ومواكبة المتغيرات بكفاءة ومرونة. 
وتعكس المؤشرات المصرفية مستوى الثقة بالاقتصاد الإماراتي، ونجاح السياسات المالية والنقدية التي عززت الاستقرار، ورسخت بيئة استثمارية تنافسية، ووفرت مقومات النمو المستدام. 
القطاع المصرفي، بفضل رقابة مصرفية متقدمة وتشريعات مرنة وبنية مالية حديثة، يواصل أداء دور محوري في تمويل التنمية ودعم القطاعات الاقتصادية، بما يواكب مستهدفات رؤية الدولة للمستقبل، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للمكانة الاقتصادية العالمية للإمارات، ودليلاً على نجاح نموذجها التنموي القائم على التنويع، والاستدامة، واستشراف الفرص، بما يعزز الثقة بمسيرة التنمية ويكرس حضور الدولة مركزاً مالياً عالمياً موثوقاً.

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