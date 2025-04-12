دعم الإمارات للسودان.. موقف إنساني ثابت

لطالما كانت مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة داعمة ومساندة للأشقاء في السودان، في ثبات والتزام لا يتغيران، بعيداً عن أي اعتبارات لا تتسق مع مبادئ الأخوة والاحترام. إن مواقف دولة الإمارات تستند فقط إلى واجب الأخوة الإنسانية وتقدير الوضع العام للسودان وشعبه الذي عانى الكثير من الويلات جراء الظروف الاقتصادية السيئة، ثم بسبب الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة، والتطورات المؤسفة التي مر ويمر بها هذا البلد الشقيق. إن دور الإمارات، وبلا أدنى شك، دور مهم جداً للتخفيف من مأساة الشعب السوداني.

وبعيداً عن لغة الأرقام، وهي لغة صادقة لا لبس فيها، حول حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للشعب السوداني، نذكّر بأن آخر مساعدة مقدمة من دولة الإمارات إلى شعب السودان، كانت قبل فترة وجيزة من الآن، وتحديداً في شهر فبراير الماضي، حيث قامت الإمارات بتقديم ملايين الدولارات لدعم السودانيين المتضررين إنسانياً من الحرب. وكما تعهدت دولة الإمارات بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، وبالاستمرار في النهج نفسه خدمةً للسودان وأهله، فقد دعت جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر الإنساني حول السودان في أديس أبابا، والذي كان بمبادرة منها، إلى الحذو حذوها في المطالبة بوقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية المتحاربة خلال شهر رمضان الماضي. وقدمت الإمارات ما قدمته من مساعدات وجهود عون إغاثي، لإحساسها الكبير تجاه إخوة لها في بلد عربي شقيق يعاني من أوضاع كارثية ألمت به جراء ظروف استثنائية أوجدها الصراع المسلح، متكفلةً بإيصال المساعدات لمحتاجيها.

وفي السياق ذاته، فقد بذلت دولة الإمارات جهوداً غير عادية لتأمين وصول المساعدات إلى النازحين واللاجئين السودانيين. ولم تتوقف المساعدات الإماراتية للسودان منذ اندلاع الحرب فيه، حيث واصلت الدولة مدَّ يد العون من خلال إرسال شحنات الإغاثة المتنوعة، بما في ذلك الغذاء والدواء، وإقامة المستشفيات الميدانية، وتنفيذ برامج مستدامة.. مما يعكس الالتزام الراسخ بمبادئ التضامن والتعاون الأخوي الإنساني حيال بلد شقيق وعزيز. وفي شهر مارس الماضي افتتحت دولة الإمارات مستشفى مادهول الميداني، بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان، ليشكل ثالث مستشفى تقوم الإمارات بتشييده لتوفير الخدمات الصحية والطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار.

وتتويجاً لجهود تقريب وجهات النظر بغية التخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق، قدّمت دولة الإمارات مبادرةً دبلوماسية وإنسانية بارزةً للتخفيف من حدة الأزمة، تعهدت في إطارها بالمشاركة في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان والذي عقد في فرنسا العام الماضي، دعماً للجهود الإنسانية الدولية.

ووسط الحرب الداخلية التي تجري بين الأشقاء في السودان الجريح، نجد أن موقف دولة الإمارات يمثل سمةً بارزةً في العلاقات الإنسانية بين الدول، وفي دعم الشعوب أينما كانت، وخاصة دعم الأشقاء في الدول العربية الشقيقة. بوركت جهود الإمارات في الدعم الإنساني والإغاثي أينما كانت وأينما وجدت.

د. عيسى العميري*

*كاتب كويتي