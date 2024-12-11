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"روبوت كروي" مع شرطة الصين
11 ديسمبر 2024 18:00
الروبوتات
الروبوت
الشرطة الصينية
الصين
تشجيانغ
مكافحة الشغب
شرطة مكافحة الشغب
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