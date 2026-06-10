الأربعاء 10 يونيو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
عبدالله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة
الذكاء الاصطناعي يشخّص أورام الدماغ في دقائق
واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
"الوزاري الخليجي" يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن
ترامب: سنهاجم إيران بقوة إذا تعذر التوصل لاتفاق
المفوضية الأوروبية تنشر قواعد تصنيف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي
الجيش الفرنسي يعلن مقتل أحد جنوده بإطلاق نار "عرضي" في لبنان
غوتيريش يحذّر من عودة "الحرب الشاملة" إلى الشرق الأوسط
أوكرانيا تعلن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت طاقة في روسيا
حكومة الإمارات تعقد ورشة حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية
الإمارات تتصدر تبني الذكاء الاصطناعي في التسوّق الرقمي
أحوال الطقس في الإمارات غداً
سيف بن زايد يبحث سبل تعزيز التعاون مع نيوزيلندا
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية السويد ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية
ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية ويتوعد بالرد
الأمم المتحدة: استمرار تصاعد عنف المستوطنين بالضفة
تحذير فلسطيني من انهيار قطاع الخدمات الصحية
عون: انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطة الدولة
«إخوان السودان» مساعٍ ممنهجة لزعزعة الأمن الإقليمي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
تغطية خاصة
الرياضة
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
الرياضة
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
الرياضة
منتخب ألمانيا يستعين بخبير صيانة
آخر الأخبار
الرياضة
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
اليوم 22:59
الرياضة
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
اليوم 22:50
الرياضة
منتخب ألمانيا يستعين بخبير صيانة
اليوم 22:17
الرياضة
ترامب يعتزم حضور عدد من مباريات كأس العالم
اليوم 22:06
الرياضة
تسريب بيانات جواز سفر ميسي!
اليوم 17:42
الرياضة
الأرجنتين في المحاولة الـ16.. «لعنة البطل» بين كسر القيود واستمرار الغموض
اليوم 17:15
الرياضة
مونديال 2026.. أرقام قياسية جديدة!
اليوم 16:39
المزيد من الأخبار
لا يوجد المزيد
فيديو
عربي-ودولي
مونديال 2026.. "كلاب روبوتية" لمساعدة الشرطة المكسيكية
13 فبراير 2026
الرياضي
هل تهدّد قرارات ترامب للهجرة جمهور كأس العالم؟
5 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
مونديال 2026.. "كلاب روبوتية" لمساعدة الشرطة المكسيكية
13 فبراير 2026
الرياضة
هل تهدّد قرارات ترامب للهجرة جمهور كأس العالم؟
5 ديسمبر 2025
المزيد من الفيديوهات
الأكثر قراءة
الرياضة
هل يستحق نيمار الاحتفاظ بالقميص التاريخي رقم 10 مع منتخب البرازيل؟
25 مايو 2026
الرياضة
ديمبيلي يثير أزمة في منتخب «الديوك» قبل المونديال
30 مايو 2026
الرياضة
رحيمي يسجل هدفاً من ركلة جزاء.. المغرب يكتسح مدغشقر برباعية
3 يونيو 2026
الرياضة
كأس العالم 2026.. الطرد عقوبة تغطية الفم خلال الصدام مع المنافسين
29 ابريل 2026
الرياضة
منتخب الجزائر يفتح تدريباته أمام الجماهير في ملعب «مانديلا»
26 مايو 2026
الرياضة
شاكيرا تروج لأغنية مونديال 2026 من شاطئ كوباكابانا
8 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©