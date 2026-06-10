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برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
الرياضة
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
الرياضة
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
منتخب ألمانيا يستعين بخبير صيانة
الرياضة
منتخب ألمانيا يستعين بخبير صيانة
آخر الأخبار
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
الرياضة
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
اليوم 22:59
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
الرياضة
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
اليوم 22:50
منتخب ألمانيا يستعين بخبير صيانة
الرياضة
منتخب ألمانيا يستعين بخبير صيانة
اليوم 22:17
ترامب يعتزم حضور عدد من مباريات كأس العالم
الرياضة
ترامب يعتزم حضور عدد من مباريات كأس العالم
اليوم 22:06
تسريب بيانات جواز سفر ميسي!
الرياضة
تسريب بيانات جواز سفر ميسي!
اليوم 17:42
الأرجنتين في المحاولة الـ16.. «لعنة البطل» بين كسر القيود واستمرار الغموض
الرياضة
الأرجنتين في المحاولة الـ16.. «لعنة البطل» بين كسر القيود واستمرار الغموض
اليوم 17:15
مونديال 2026.. أرقام قياسية جديدة!
الرياضة
مونديال 2026.. أرقام قياسية جديدة!
اليوم 16:39
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فيديو
مونديال 2026.. "كلاب روبوتية" لمساعدة الشرطة المكسيكية

عربي-ودولي

مونديال 2026.. "كلاب روبوتية" لمساعدة الشرطة المكسيكية

13 فبراير 2026

هل تهدّد قرارات ترامب للهجرة جمهور كأس العالم؟

الرياضي

هل تهدّد قرارات ترامب للهجرة جمهور كأس العالم؟

5 ديسمبر 2025

مونديال 2026.. "كلاب روبوتية" لمساعدة الشرطة المكسيكية
الأخبار العالمية
مونديال 2026.. "كلاب روبوتية" لمساعدة الشرطة المكسيكية
13 فبراير 2026
هل تهدّد قرارات ترامب للهجرة جمهور كأس العالم؟
الرياضة
هل تهدّد قرارات ترامب للهجرة جمهور كأس العالم؟
5 ديسمبر 2025
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منتخب الجزائر يفتح تدريباته أمام الجماهير في ملعب «مانديلا»
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شاكيرا تروج لأغنية مونديال 2026 من شاطئ كوباكابانا
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