عشق ألوان الحياة -1-

من الهوايات الجميلة التي أحرص عليها في زيارتي للمدن التي تشتهر بعلاماتها التجارية الراقية ودُورها الإبداعية، مثل، باريس وميلانو ولندن ومدريد ونيويورك وغيرها، زيارة دُور الأزياء ومحلاتها المختلفة أو الحوانيت القديمة التي تضع تحت لافتاتها التجارية سنة الإنشاء، وعادة ما تكون سنة 1881، قد لا يكون الهدف من الزيارة الشراء، ولكن متعة رؤية الأشياء المبتكرة، وخطوط الألوان ذاك العام، وما هو الجديد الذي طرأ على الذوق العام؟، ربما عملي في المجلات لسنوات عزّز هذه المتعة، وهذا الشغف، لذا تقلقني مسألة، ولا أدري لما لا ينتبه لها العالم؟، وخاصة البلدان المهتمة بتسيير الذوق العالم، مثل فرنسا وإيطاليا، وغيرهما من البلدان القادرة على الإبداع، وجديد الابتكار في المنتجات التي يستعملها الإنسان، بدءاً من الملبس، واللون، والموضة، وانتهاء بكل ما هو رفيع، وراقٍ في مفردات الإنسان اليومية، ساعات، نظارات، حقائب، أقلام، أحذية، وغيرها، لماذا يصمت العالم عن ما تقوم به بعض دول جنوب شرق آسيا من تشويه الذوق العام، والسيطرة على أسواق الناس، بترخيص ثمن المنتج، وسوء المصنعية، وتعميم المبتكر، وتحطيم خصوصيته، واستسهال توفير الجديد من خلال التقليد، والمحاكاة، والتشبيه، وخلق الرديف السيئ له، والذي أعدّها منتوجات غير صديقة للبيئة، وغير صالحة للاستعمال الآدمي؟.

البلدان التي تحارب اليوم الذوق الرفيع الذي تقاتل عليه مبتكرون، وموهوبون، وأناس تخطّوا خيوط العبقرية لشيء من الجنون والغرائبية، وتنافست فيه مدارس، وبيوت أزياء، ودُور عالمية منذ ما يزيد على مئتي عام، اهتمت بكل ما يميز الإنسان، ويعطي لحياته خصوصية، وتفرّداً، في الملبس والمركب، والمنزل، والمأكل، أشياء كثيرة يصنّفها الناس فيما بعد بالذوق الراقي، والانتقاء الرفيع، وبالحسّ الجمالي، أشياء كثيرة تتراكم لتُشكِّل الذوق العام، بدرجة أصلي، وتوقيع له ثمنه، لأنه متعوب عليه.

«شانيل» أعطت خطوطها لهذا الذوق العام، واستطاعت أن تُشكِّله في مرحلة معينة، وعُدّ يومها نبوغاً، وتفرّداً، وأخذت طريقها في إضافة لمسات على حياة الناس بين الحين والآخر، «فيرساتشي» لا شكّ أنه أستطاع أن يقلب الموازين، ويعطي للحياة ألواناً مبتكرة، وجريئة، ويرفع من ذائقة الناس، ويضفي شيئاً من مظهر الشبابية المرح، «إيف سان لوران» حرّك خيوط وخطوط الحياة، وأعطى نفَساً حرّاً، وبريقاً، ودفئاً، والكثير غيرها من إيطاليين غير عاديين، وفرنسيين ملهمين، وبعض الإسبان والألمان والإنجليز، ودخل مؤخراً اليابانيون بحذر، نظراً لما يتمتعون به من خصوصية مرهفة تجاه ثقافتهم، وإرثهم، وما يمكن أن يتقبله العالم منهم، مثل خطوط «كنزو»، وبشيء غير الإلكترونيات.

اليوم.. تتجاذب هذه الدور، وبيوت الموضة في كل جوانبها، وليست في الثياب والحقائب والأحذية فقط، فبعض من هذه الدُور تصنع مقاعد الحمامات وإكسسواراتها، ومسكة قفل الباب، مثلما تنتج الستائر، ومفارش اليخوت، وأطقم الأكل، والكثير الذي لا يُحصى، وهي بخبراتها التي تمتد لمئات السنين، كدور الساعات السويسرية، تحاول أن تتحرك في منطقة ضيقة لتُضفي اللمسات والتواقيع المتقنة، والمبتكرة على الأشياء بين الحين والآخر، فارضة اختياراتها كذائقة للناس، وتوجّهاً للذوق الإنساني العام، مثلما فرض «لوي فيتون» ذائقته في تصنيع الحقائب، فغزا بها العالم.

مهمة البلدان التي تشوه الذوق العام اليوم هي تكسير هذه القيود، وفرض موجوداتها الرخيصة، والخالية من الحس الرفيع، وسريعة الاستهلاك، وكثيرة العطب، وتصنيعها الجماعي، هذا غير التقليد والمحاكاة البشعة، في الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية، والتي تكلّف أصحاب العلامات الأصلية خسائر في مبيعاتهم، وخسائر في جمع شبيهات علاماتهم لتحطيمها أمام محلاتهم الشهيرة، كطقس من الخسارات، والانتصار للعلامة الراقية، مثلما يفعل «كارتييه» كل عام! وغداً نكمل.