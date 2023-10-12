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«التواجد البلدي» ينظم ملتقى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة

«التواجد البلدي» ينظم ملتقى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة
13 أكتوبر 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة ملتقى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في مبنى بلدية مدينة أبوظبي الرئيس، بالتعاون مع 18 جهة حكومة وشبه حكومية وخاصة، ضمن إطار توحيد الرؤى والجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة السكان، وتوفير منظومة من الخدمات المتطورة التي تتلاءم مع حجم التنمية والتطور.
واستعرض مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة أثناء أعمال الملتقى أهم الفعاليات التي تم تنظيمها، وكذلك برامجه المستقبلية في مجال إسعاد المجتمع، وتنويع الفعاليات المجتمعية، بالإضافة إلى طرح ومناقشة العديد من الجوانب منها على سبيل المثال: آلية العمل حول الفعاليات، ووسائل مخاطبة الجمهور، والتواصل معه، استعراض الفعاليات التي يترقبها الجمهور، تفعيل التعاون مع جميع الجهات بهدف تحقيق رؤية موحدة في مجال الخدمات المجتمعية في كافة الصُعد والمجالات. كما قدمت الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة أطروحات متعددة، وأفكاراً من شأنها تعزيز العمل المشترك، وتحسين الخدمات والمرافق.

مركز التواجد البلدي
مدينة خليفة
بلدية أبوظبي
أبوظبي
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