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الانتهاء من تقليم أشجار الغاف في «جبل حفيت السكنية»

تتراوح أطوال أشجار الغاف في منطقة جبل حفيت السكنية ما بين 2.5 و3.5 متر (من المصدر)
3 نوفمبر 2023 01:48

إيهاب الرفاعي (العين) 

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أنجزت بلدية مدينة العين حملة تقليم أشجار الغاف في منطقة جبل حفيت السكنية، والبالغ عددها 9000 شجرة غاف، على مساحة تزيد عن 4.5 مليون متر مربع بهدف تفادي تساقط أوراق الغاف داخل المنازل إلى جانب تقليل المجموع الخضري الذي يحفز نمو ساق الغاف بشكل أقوى وللحفاظ على الشكل الجمالي للشجرة، ولتسهيل حركة مرور السكان في المماشي والممرات، حيث تتراوح أطوال أشجار الغاف في منطقة جبل حفيت السكنية ما بين 2.5 و3.5 متر.
ويأتي اهتمام بلدية مدينة العين بزراعة أشجار الغاف في منطقة جبل حفيت من كونها منطقة جبلية توفر البيئة المناسبة لنمو الغاف بجانب أنها شجرة سريعة النمو واحتياجها المائي قليل وتتحمل درجات الحرارة والجفاف الشديد والملوحة العالية، وتعد من أفضل الأشجار المقاومة للتلوث، وتسهم في خفض درجات الحرارة من حولها.
وتجدر الإشارة إلى أن شجرة الغاف تظل خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية، وتعتبر الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن الرموز الثقافية، إذ تمتلك قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية القاحلة للدولة، وبموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 24 لعام 1999، يحظر قطع النباتات البرية أو اقتلاعها أو جمعها بطريقة غير مشروعة، وتتخذ الدولة تدابير صارمة بشأن قطع أي أشجار محلية وبشكل خاص أشجار الغاف، لما لذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي المحلي.
كان قد تم اختيار شجرة الغاف رمزاً لعام التسامح في العام 2019، باعتبارها رمزاً تاريخياً وثقافياً للاستقرار والسلام في بيئة الإمارات.

أشجار الغاف
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