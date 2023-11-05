1463 منحة أرض معروضة للتبادل بين المواطنين في دبي

دبي (الاتحاد)

شهدت خدمة تبادل المنح الإسكانية، الخدمة الرقمية المشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك عبر منصة «إماراتي» وضمن تطبيق «دبي الآن» عرض 1463منحة أرض للتبادل بين المواطنين في دبي، خلال الفترة الممتدة منذ إطلاق الخدمة في 18 يوليو وحتى 25 أكتوبر2023.

وتحظى منصة «إماراتي»، ضمن تطبيق «دبي الآن»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، كإحدى مبادرات اللجنة، في شهر فبراير الماضي، بإقبال كبير من المواطنين، لاسيما بعد إطلاق هيئة دبي الرقمية خدمات المرحلة الثانية من المنصة في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى، حيث وفرت لهم منصة موحدة وشاملة تلبي احتياجاتهم من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان.

واستفاد من خدمة تبادل المنح الإسكانية 136 أسرة إماراتية من دبي، حيث بلغ عدد الطلبات المكتملة في الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 25 أكتوبر الجاري 68 طلباً، توزعت على المناطق التالية: منطقة اليلايس، ومنطقة العوير الأولى، ومدينة هند الثالثة والرابعة، ومنطقة ند حصه، ووادي العمردي، ومنطقة مشرف، والورقاء الثالثة والرابعة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة «تبادل المنح» والمتاحة أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية فـي إمارة دبـي، من خلال منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن»، الدخول إلى التطبيق باستخدام الهوية الرقمية من أجل التحقق من الهوية، ودراسة الأراضي التي يرغب أصحابها في تبادلها.

وتتوزع المنح المعروضة في الخدمة للتبادل، والتي تبلغ 1463 منحة على 23 منطقة في دبي وهي: اليلايس الخامسة، والعوير الأولى، ومدينة هند الثالثة والرابعة، ووادي العمردي، وند حصه، ووادي الشبك، والخوانيج الأولى والثانية، ومشرف، والورقاء الثانية والثالثة والرابعة، والمزهر الأولى والثالثة، وند الشبا الثالثة والرابعة، والبرشاء جنوب الأولى والثانية، والقوز الأولى، والطوار الثالثة، وعود المطينة الأولى، وند الحمر.