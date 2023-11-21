الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تستقبل رئيس المجلس العالمي للقضاء العسكري

أحمد شهيل والحضور خلال استقبال جيرالدي (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان

استقبل العميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام مجلس دبي القضائي، أورلاندو إدواردو جيرالدي، رئيس المجلس العالمي للقضاء العسكري، ونائبه باولو أديب كسيب، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك.
ورحب شهيل بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد العلاقات الشرطية والأمنية مع الجهات الإقليمية والعالمية، والاطلاع على التجارب والممارسات التخصصية.
واستعرض الجانبان الأدوات والإجراءات القانونية المسلكية، وكيفية التعامل في المحاكمات العسكرية بالشكل القانوني الصحيح، وصولاً إلى تعزيز منظومة العدالة بكل حرفية ومهنية وشفافية.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
القضاء العسكري
مجلس دبي القضائي
آخر الأخبار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
اليوم 15:28
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
الترفيه
حسين الجسمي يغني: «يدوم عزج إمارات المحبة السلام»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©