شرطة دبي تستقبل رئيس المجلس العالمي للقضاء العسكري

دبي (الاتحاد)

استقبل العميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام مجلس دبي القضائي، أورلاندو إدواردو جيرالدي، رئيس المجلس العالمي للقضاء العسكري، ونائبه باولو أديب كسيب، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك.

ورحب شهيل بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد العلاقات الشرطية والأمنية مع الجهات الإقليمية والعالمية، والاطلاع على التجارب والممارسات التخصصية.

واستعرض الجانبان الأدوات والإجراءات القانونية المسلكية، وكيفية التعامل في المحاكمات العسكرية بالشكل القانوني الصحيح، وصولاً إلى تعزيز منظومة العدالة بكل حرفية ومهنية وشفافية.