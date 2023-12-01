نورة السويدي: تجربة متفردة

أبوظبي (وام)

أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن تجربة دعم وتمكين المرأة في دولة الإمارات ستظل متفردة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتقدمت نورة السويدي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، داعية الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات رفعتها وأمنها واستقرارها، وأن يسدد خطى قيادتنا الرشيدة على دروب الخير والنماء، وأن يُنعم على شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.