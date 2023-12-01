فارس المزروعي: بناءً للقدرات

أبوظبي (وام)

أكد معالي فارس محمد المزروعي المستشار بديوان الرئاسة أن الثاني من ديسمبر يومٌ مضيء، وعلامةٌ بارزة في مسيرتنا وطننا. يومٌ نُجددُ فيه الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة والثقة في قدرات أبناء شعبنا، ونستحضرُ فيه، بالثناء والوفاء، السيرة العطرة لمؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين أرسوا بالإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة، دعائم دولةٍ اتحاديةٍ شامخةٍ نفتخر بالانتماء لها، نبذل الأرواح فداء لها. وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 «إننا، واثقون ومطمئنون، بأن مسيرتنا الاتحادية الظافرة، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ستمضي نحو مقاصدها في توفيقٍ ونجاحٍ، تعبئةً للموارد، وبناءً للقدرات، وتصدياً للتحديات، وصوناً لما تحقق من إنجازات، واستكمالًا لمسيرة العمل الوطني بما يعزز عمليات التنمية المستدامة في كافة أهدافها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.