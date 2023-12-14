صيانة وتشغيل نظام التحكم المركزي لشبكات البنية التحتية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، قريباً، مشروعاً لصيانة وتشغيل نظام التحكم المركزي لشبكات البنية التحتية في مدينة أبوظبي «اسكادا» لتحقيق الكفاءة العالية للنظام.

وطرحت البلدية أمس، مناقصة لتنفيذ المشروع، موضحة أن تاريخ انتهاء التقديم للمناقصة سيكون بتاريخ 25 الشهر الجاري.

ويعد «اسكادا» نظاماً آلياً للتحكم والمراقبة عبر ربط محطات الري، ومحطات صرف مياه الأمطار، وعدادات التدفق وعدد من النوافير في مدينة أبوظبي، بمركز التحكم الرئيسي من خلال تقنية الجيل الثالث (3G) والذي يسهم في تخفيض تكاليف التشغيل اليدوي بنسبة 100% وخفض في تكاليف الصيانة 20%، وذلك بالحفاظ على المعدات في وضع آمن وسليم أثناء التشغيل.

ويتيح نظام «اسكادا» للعاملين، التحكم ومراقبة المحطات والمعدات وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتجاوب معها، مما يؤدي إلى تحقيق فعالية وكفاءة عالية في تشغيل المحطات والآليات وتخفيض نسبة المخاطر في الوقت ذاته.

كما يوفر نظام اسكادا القدرة على تنظيم استهلاك المياه الصالحة للشرب والمستخدمة في الري بنسبة 100% وإمكانية استبدالها بالمياه المعالجة في الأماكن العامة، من خلال تركيب صمامات على مداخل خزانات المياه، وهذه الآلية توفر معلومات عن كمية المياه المستخدمة في الري بشكل دوري، وكذلك تسهم في إعطاء نظرة شاملة عن أداء مقاولي التشغيل والصيانة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية.

ويسهم النظام في توفير ما يقارب 15% من كميات المياه المعالجة المستخدمة للري، مما يرفع القدرة الاستيعابية لري المناطق الجديدة والمناطق التي لا تصلها المياه بشكل دائم، وذلك بإدراج تقنية التعبئة بالتدريج والحصص اليومية في النظام من خلال توزيع أمثل لخزانات المحطات، كل حسب احتياجه وبطريقة مدروسة، مما يؤدي إلى ضمان وصول المياه للأماكن البعيدة، ويحقق الاستفادة المثلى من شبكة الري.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح مراقبة أداء ونشاط المقاولين العاملين في تشغيل وصيانة المحطات عن طريق توفير تقارير تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية، كما يمكن الولوج إليه عبر الإنترنت من أي مكان في العالم.

ويوفر النظام بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة لأصول البلدية تساعد في تحديد معدل استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي المعالجة، وتحديد معدل استهلاك المياه في كل منطقة جغرافية محددة ومراقبة نوعية وجودة المياه في الشبكة.