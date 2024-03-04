خلال رمضان.. الدوام 5 ساعات ونصف ساعة بالجهات الاتحادية والمحلية

دبي (وام)

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي، خلال شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

وحسب التعميم، يبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك. وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية، وبما يتوافق مع مصلحة العمل، الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بُعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة. ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم وهم يتمتعون بموفور الصحة والعافية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

وفي أبوظبي، أعلنت حكومة أبوظبي أنَّ ساعات الدوام الرسمي لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة خلال شهر رمضان 1445هـ، ستكون من 09 صباحاً إلى 02:30 ظهراً، (الاثنين إلى الخميس)، ومن الساعة 09 صباحاً حتى 12 ظهراً (الجمعة). ويُطبَّق العمل عن بُعد يوم الجمعة بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة الحكومية الذين لا تتطلب وظائفهم التواجد في مقر العمل.

أنماط العمل

يجوز لشركات القطاع الخاص وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان. يأتي ذلك تنفيذاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.