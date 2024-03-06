3 معايير لتسجيل الطلبة في نموذج «مدارس الأجيال» العام المقبل

دينا جوني (دبي) وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثلاثة معايير لتسجيل الطلبة في مدارس الأجيال للعام الدراسي المقبل 2024-2025، والبالغ عددها 18، موزعين على مناطق رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي والفجيرة. ومنحت المؤسسة أولوية التسجيل للطلبة الموجودين حالياً في مدارس الأجيال، والطلبة ممن لديهم أخ أو أخت في المدرسة، بالإضافة إلى الطلبة الذين يقع سكنهم ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

وتضمنت معايير التسجيل التي حددتها المؤسسة في دليل ولي الأمر للتسجيل في المدارس الحكومية للعام المقبل، أنه لا يحق للطالب المقبول بإحدى مدارس الأجيال تقديم طلب الانتقال لمدرسة أخرى تابعة للمدارس نفسها إلا بعد فصلين دراسيين، ويستثنى من ذلك من لديه ظرف استثنائي. وتتكفل المؤسسة بكافة مصاريف التشغيل، ورسوم الطلبة من دون أن يتكبّد ولي الأمر أي رسوم إضافية.

وأفادت المؤسسة بأن معايير التسجيل تنصّ على عدم توفير حافلات مدرسية لأي من الطلبة الملتحقين بمدارس الأجيال من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، ما يرتّب على أولياء الأمور توفير وسائل النقل الخاصة بأولادهم.

ويستهدف التسجيل للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للالتحاق بالمدارس المطبقة لنموذج مدارس الأجيال، سواء المسجلين مسبقاً في مدارس الحلقة الأولى ورياض الأطفال الحكومية.

وتعدّ مدارس الأجيال نموذجاً تعليمياً مبتكراً تحت مظلة التعليم الحكومي يجمع بين المنهاج الوطني والمنهاج الأميركي. وقد قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باختيار مجموعة من مدارس الحلقة الأولى على مستوى الدولة، ليتم تشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية في مجال المناهج الدولية.‏وبدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتطبيق نموذج مدارس الأجيال في 10 مدارس حكومية حلقة أولى مع بداية العام الدراسي 2022-2023، وأضافت 8 مدارس حكومية حلقة أولى في العام الدراسي 2023-2024. وتتولى ثلاث مؤسسات تعليمية من القطاع الخاص بتشغيلها، تحت إشراف ومتابعة من قبل المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في الدليل الخطوات الإجرائية للتسجيل في مدارس الأجيال، بدءاً من زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني، واختيار خدمة تسجيل وقبول طالب في مدرسة حكومية، وتعبئة النموذج من قبل ولي الأمر، ومتابعة حالة الطلب بشكل مستمر.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاعتماد المبدئي يكون عن طريق إدارة شؤون الطلبة في المؤسسة، بعد التأكد من استيفاء الطالب شروط القبول وتوفر الشواغر، ومن ثم الاعتماد النهائي يكون من قبل قطاع الفروع المدرسية قسم شؤون الطلبة وإدارة مشروع مدارس الأجيال في المؤسسة، وذلك بعد استكمال بيانات الطلبة كافة أثناء فترات التسجيل المعلن عنها.

وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب تسجيل في مدرسة من مدارس الأجيال على موقع المؤسسة الإلكتروني لا يعني الحصول على الموافقة، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة جميع الطلبات، وفقاً للأحكام والشروط، على أن يتم إبلاغ ولي الأمر بقبول طلب التسجيل، أو رفضه بعد 15 يوم عمل من إغلاق باب التسجيل.