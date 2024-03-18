شخصيات إسلامية.. الإمام الشافعي - عالم قريش

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ الأرض علماً»، (معرفة السنن والآثار للبيهقي 414).

هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، القرشي المطلبي، الشافعي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف.

ولد سنة (150 ه)، وكان مولده بغزة، ونشأ رحمه الله في حجر أمه يتيماً، في قلة عيش وضيق حال.

بدأ الشافعي - رحمه الله - طلبه للعلم على مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي وغيره من أئمة مكة، وبذل الإمام الشافعي حياته للعلم، فأعلى الله تعالى ذكره، ونفع به المسلمين، وكان قدوة في العلم والعمل والتقوى والاجتهاد.

فلما بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة، وحصل من العلم ما حصل في مكة، توجه إلى المدينة قاصداً الإمام مالك بن أنس رحمه الله ليتلقى عنه، ويقرأ الموطأ عليه، فأكرمه مالك - رحمه الله - وأحسن إليه، لنسبه وعلمه وفهمه، وعقله وأدبه.

ثم قصد بغداد وأخذ من علمائها وكون فيها مذهبه القديم، ثم ارتحل إلى مصر وفيها أنشأ المذهب الجديد.

صار الإمام الشافعي من أعلام المسلمين، حتى إن جماعة من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل قالوا: إنه هو المقصود بعالم قريش الوارد في الحديث الذي قواه الإمام البيهقي والحافظ ابن حجر بكثرة طرقه، (قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه معالي التأسيس: (قال البيهقي: إذا ضمت طرق هذا الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوة، وعرف أن للحديث أصلاً. قلت - والكلام لابن حجر -: وهو كما قال لتعدد مخارجها في كتب من ذكرنا من المصنفين)، قال الإمام البيهقي: (فلا نعلم أحداً من قريش أحق بهذه الصفة من الشافعي، فهو الذي صنف من جملة قريش في الأصول والفروع، ودونت كتبه، وحفظت أقاويله، وظهر أمره، وانتشر ذكره حتى انتفع بعلمه راغبون، وأفتى بمذهبه عالمون)، «معرفة السنن والآثار1/ 207». وأما ثناء العلماء عليه فكثير، ومن ذلك ما قاله شيخه الإمام مسلم بن خالد الزنجي: (أفت يا أبا عبدالله فقد آن لك والله أن تفتي)، وهذا والإمام الشافعي ابن خمس عشرة سنة، وقال شيخه الإمام محمد بن الحسن الشيباني: (إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي). وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان - رحمه الله: (إني لأدعو الله للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم لما فتح الله عليه في العلم، ووفقه للسداد فيه).

وقال: (ما رأيت أعقل أو أفقه منه) يعني الشافعي، وقال الإمام عبدالرحمن بن مهدي: (ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها).

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبه، أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟، فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف، أو منهما عوض، وذاع صيت الشافعي، وتوافد على دروسه أعلام المسلمين، ورحل إليه طلاب العلم من أقطار الأرض، وتوفي عام (204 هـ) ودفن في مصر، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.