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«وكالة الأنباء العُمانية»: العلاقات إلى مزيد من التقدم

«وكالة الأنباء العُمانية»: العلاقات إلى مزيد من التقدم
21 ابريل 2024 01:47

مسقط (وام)

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الإمارات وعُمان.. علاقات أخوية وشراكة استراتيجية راسخة

أكدت وكالة الأنباء العُمانية «العُمانية»، أن زيارة «دولة» التي سيقوم بها صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، غداً الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكتسب أهمية كبيرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم والرفاهية للشعبين الشقيقين في جميع المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بينهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.
وقالت «العُمانية»، في تقرير لها حول العلاقات الإماراتية-العُمانية بمناسبة الزيارة، إن العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تطوراً ورسوخاً في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وحرصهما على تعزيز التعاون والعمل المشترك ودفعه إلى آفاق أرحب، بما يعزز المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وأضافت: «كما تتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين بميزات تضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما المبنية على التعاون البنّاء والاستثمار وتبادل المعارف والخبرات في شتى المجالات».

هيثم بن طارق
وكالة الأنباء العمانية الرسمية
محمد بن زايد
عمان
سلطنة عمان
الإمارات
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