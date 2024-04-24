360 حصالة ذكية أكثر أمناً وسهولة في التبرع بدبي

دبي (الاتحاد)

ضمن مشاركة ورعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2024) تحت شعار الدبلوماسية وثقافة العمل الانساني نظرة نحو المستقبل)، وفي إطار استعراض المنصات الرقمية لمبادرات ومشاريع الدائرة في ديهاد 2024، قال أحمد عبدالله المدحاني رئيس قسم تحصيل تنمية الزكاة والصدقات، بأن هناك أكثر من 360 حصالة ذكية في إمارة دبي وفرت وسائل أكثر أمناً وسهولة في التبرع، وهي ضمن منصة حوكمة التبرعات المالية في دبي «الخريطة الرقمية»، إذ تجمع المنصة كافة الحصالات الذكية في الإمارة، بنظام إلكتروني موحد يبين عدد الحصالات ومواقعها والمبالغ التي يتم التبرع بها، بالإضافة إلى إمكانية الإشراف والرقابة على الحصالات الذكية من خلال هذه المنصة.

وأوضح أن تلك الحصالات تتيح عمليات التبرع بكافة الطرق الإلكترونية المتاحة، كما تتيح إمكانية التعرف على أماكن ومواقع توزيع الحصالات الذكية في إمارة دبي والتي تتواجد في كل من المساجد، والمحلات التجارية، ومراكز التسوق والمستشفيات، وغيرها من الأماكن، ويمكن من خلال البيانات والمعلومات التي تقدمها المنصة دراسة توزيع الحصالات الذكية على مستوى إمارة دبي.

وأضاف المدحاني: أن الحصالات الذكية اختصرت الوقت والجهد المبذول في عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية من تحصيل وجرد وإيداع إلى وصول سهل ومباشر من المترع للمستفيد وتصفير الإجراءات البريوقراطية، كما نتوقع أن تحدث منصة حوكمة التبرعات المالية في دبي «الخريطة الرقمية» لاسيما «الحصالات الذكية» نقلة نوعية في حجم التبرعات الخيرية الواردة، فتأثيرها سيكون كبيراً جداً ونتوقع زيادة في حجم التبرعات قياساً على الحصالات التقليدية.