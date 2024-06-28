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علوم الدار

راشد بن حميد يشهد احتفال جامعة عجمان بإنجازاتها محلياً ودولياً

راشد بن حميد خلال حفل التخريج (من المصدر)
29 يونيو 2024 01:08

عجمان (وام)

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برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، احتفال الجامعة بإنجازاتها الأخيرة على الصعيدين المحلي والدولي.
حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة، الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، والدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة كيو إس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة والخريجين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.
وعبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بإنجازات الجامعة، وقال: «نفخر بإنجازات جامعة عجمان التي تحققت بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وجهود أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين جعلوا من التعليم الأكاديمي والبحثي أولوية، وسعوا دوماً للارتقاء بالمستوى الأكاديمي واستقطاب أفضل الكفاءات».
وأضاف: «حرصنا دائماً على تقديم برامج تعليمية رفيعة المستوى تسهم في تهيئة بيئة تعليمية محفزة تواكب التطورات العالمية، وبدعم من وزارة التربية والتعليم، تم تطوير برامج متنوعة بجامعة عجمان تطبق أفضل الممارسات العالمية، ما ساهم في ارتقاء الجامعة إلى المرتبة 477 عالمياً، ما يعد نقطة انطلاق جديدة لنا. نسعى للاستمرار في هذا التوجه لتقديم تعليم يتسم بالجودة والشمولية، ما يعزز مكانتنا كمؤسسة تعليمية رائدة».
وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، في الكلمة الافتتاحية: «إن هذا الحفل يمثل تتويجاً لجهودنا المستمرة وسعينا الدؤوب نحو التميز والريادة. إن ثقة شركائنا ومنتسبي الجامعة هي المحرك الأساسي لإنجازاتنا، ودعمهم المتواصل هو ما يساهم في تحقيق رؤيتنا».
وأضاف: «من الإنجازات البارزة لهذا العام تحولنا إلى مؤسسة غير ربحية، وتصنيفنا في مرتبة متقدمة ضمن تصنيف مؤسسة كيو إس، ما يعكس التزامنا بتحقيق التميز الأكاديمي والابتكار».

جامعة عجمان
الإمارات
عجمان
راشد بن حميد النعيمي
راشد النعيمي
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